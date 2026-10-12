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Патрушев: Лондон и Брюссель разрабатывают планы по блокаде Балтийского моря

Патрушев: Лондон и Брюссель разрабатывают планы по блокаде Балтийского моря

Сегодня Лондон и Брюссель разрабатывают планы по блокаде Балтийского моря и ведущих в него проливов. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе переговоров с министром транспорта КНР Лю Вэем, передает РИА Новости.

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