Патрушев: Лондон и Брюссель разрабатывают планы по блокаде Балтийского моря

Сегодня Лондон и Брюссель разрабатывают планы по блокаде Балтийского моря и ведущих в него проливов. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе переговоров с министром транспорта КНР Лю Вэем, передает РИА Новости.