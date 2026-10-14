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Финансист Селезнёв: продажу машины стоит рассмотреть при высоких расходах на неё

Финансист Селезнёв: продажу машины стоит рассмотреть при высоких расходах на неё

Эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв рассказал, что продажу автомобиля стоит рассмотреть, если годовые расходы на ремонт, обслуживание, страховку, налог и топливо превышают 25 — 30% его рыночной стоимости.

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