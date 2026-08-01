Терапевт Бурнацкая: мгновенного лекарства от похмелья нет

Препарата, способного мгновенно устранить все симптомы похмелья, не существует. Главный миф о борьбе с последствиями употребления алкоголя развеяла терапевт и профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
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