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Север Пресс

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Терапевт Бурнацкая: мгновенного лекарства от похмелья нет

Терапевт Бурнацкая: мгновенного лекарства от похмелья нет

Препарата, способного мгновенно устранить все симптомы похмелья, не существует. Главный миф о борьбе с последствиями употребления алкоголя развеяла терапевт и профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

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