Как получить семейную ипотеку без детей: схема, нюансы и риски

В случае если созаемщиками выступят члены семьи, которая подходит под условия льготной программы, семейную ипотеку могут одобрить и бездетным клиентам После завершения широкой ипотечной госпрограммы на новостройки основным драйвером продаж на столичном рынке осталась семейная ипотека.