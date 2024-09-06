Как получить семейную ипотеку без детей: схема, нюансы и риски

В случае если созаемщиками выступят члены семьи, которая подходит под условия льготной программы, семейную ипотеку могут одобрить и бездетным клиентам После завершения широкой ипотечной госпрограммы на новостройки основным драйвером продаж на столичном рынке осталась семейная ипотека.
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