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Как получить семейную ипотеку без детей: схема, нюансы и риски

Как получить семейную ипотеку без детей: схема, нюансы и риски

В случае если созаемщиками выступят члены семьи, которая подходит под условия льготной программы, семейную ипотеку могут одобрить и бездетным клиентам После завершения широкой ипотечной госпрограммы на новостройки основным драйвером продаж на столичном рынке осталась семейная ипотека.

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