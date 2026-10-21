Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Комо» (1:4) усомнился в оборонительном плане на игру главного тренера команды Майкла Кэррика.
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