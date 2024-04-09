Набережную Гребного канала благоустроят до строительства жилых домов

Набережную Гребного канала в Нижнем Новгороде благоустроят до начала строительства жилых домов в рамках реализации проекта комплексного развития территории, сообщили представители минграда, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Глеба Никитина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии