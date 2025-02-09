Профилактическая беседа ´Сохрани себе жизнь´.

17.01.2025Сотрудники ГАИ Бобруйского РОВД провели с учащимися Горбацевичской средней школы профилактическую беседу ´Сохрани себе жизнь´, в ходе которой напомнили о необходимости пользоваться светоотражающими элементами, о правилах перехода проезжей части в тёмное время суток .