Профилактическая беседа ´Сохрани себе жизнь´.

17.01.2025Сотрудники ГАИ Бобруйского РОВД провели с учащимися Горбацевичской средней школы профилактическую беседу ´Сохрани себе жизнь´, в ходе которой напомнили о необходимости пользоваться светоотражающими элементами, о правилах перехода проезжей части в тёмное время суток .
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