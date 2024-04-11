Готовивший теракт в синагоге хранил бомбу под матрасом

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в московской синагоге. При задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем "уроженец одной из стран Средней Азии", который разделял идеологию запрещенной в России террористической организации.
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