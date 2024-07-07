Рогов: система ПВО сбила ракеты ВСУ над Мелитополем, начался пожар

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации Владимир Рогов заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракеты Вооруженных сил Украины над Мелитополем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии