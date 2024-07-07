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Рогов: система ПВО сбила ракеты ВСУ над Мелитополем, начался пожар

Рогов: система ПВО сбила ракеты ВСУ над Мелитополем, начался пожар

Председатель комиссии по  вопросам суверенитета, патриотическим проектам и  поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации  Владимир Рогов заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракеты Вооруженных сил Украины над Мелитополем.

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