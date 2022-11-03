Доктор Мясников рассказал, как побороть постковидный синдром

Переболевшие коронавирусом часто жалуются на апатию, ухудшение памяти и внимания. Все дело в том, что COVID-19 поражает не только дыхательную систему, сообщил в интервью Общественной Службе Новостей известный врач и телеведущий Александр Мясников.
Переболевшие коронавирусом часто жалуются на апатию, ухудшение памяти и внимания. Все дело в том, что COVID-19 поражает не только дыхательную систему, сообщил в интервью Общественной Службе Новостей известный врач и телеведущий Александр Мясников.
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