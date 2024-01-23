Француз из «харьковского списка» размещал в Сети фото с оружием с Украины

РИАМО - 23 янв. Гражданин Франции Алексис Дрион, который есть в списке находившихся в Харькове во время удара ВС РФ по месту расположения французских наемников, действительно был на Украине с оружием в руках, сообщает РИА Новости.
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