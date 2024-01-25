Три депутата Госдумы голосовали против лишения нацпредателей имущества и званий

Политнавигатор Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект, который предусматривает конфискацию имущества и лишение званий и госнаград за финансирование преступлений против России, фейки об армии и призывы к экстремизму.
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