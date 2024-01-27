Уткин об 1XBET MFL в Костанае: «Как же славно на турнире в Казахстане! Место, куда хочется приезжать и приезжать!»

«Как же славно на турнире в Казахстане! Манеж, оборудованный по последнему матерному слову техники, знаменитый местный деликатес – волосатый суп, теперь еще судья, который считает до 9-ти, пропуская 7… Место, куда хочется приезжать и приезжать!» – написал президент «Эгриси».