Нежелание Грузии повторять ошибки Украины злит Владимира Зеленского, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов, 7 декабря сообщает РИА Новости.
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