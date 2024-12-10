Лидер Китая высказался о возможности победы в торговых войнах

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями ряда международных экономических организаций призвал США нормализовать двусторонние отношения и избегать торговой войны, поскольку «победителей в ней не будет».
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