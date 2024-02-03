Девальвация близко? Игра Набиуллиной на рубле зашла слишком далеко

Ситуация с рублём на фоне высокой инфляции и завышенной же ключевой ставки ожидаемо вызывают у народа опасения: что дальше? Грозит ли России девальвация национальной валюты? Судя по прогнозам экспертов, нас ждёт хорошая и плохая новость.