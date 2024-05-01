Неизвестная жена Сталина: что известно об Анне Рубинштейн

Согласно официальным данным, Надежда Аллилуева была второй и последней женой Иосифа Сталина. Однако записка, адресованная Маленкову, которая была опубликована в прессе только в 2007 году, дала некоторым историкам повод изменить свое мнение.
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