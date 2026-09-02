В честь 70-летия театр имени Глинки исполнит благотворительный концерт

На этой неделе для людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов симфонический оркестр Челябинского театра оперы и балета сыграет программу, которую приготовил для выступления в Концертном центре «Сириус».
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