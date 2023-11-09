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Бежит хамасовец с подарком израильскому танку

Бежит хамасовец с подарком израильскому танку

Недаром исследователи из американского Центра по борьбе с терроризмом говорят, что ХАМАС – это обучающаяся организация, которая способна направлять тактику своих действий в обход сильных сторон израильской армии.

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