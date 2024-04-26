Всего два процента омичей написали «Тотальный диктант» на пятерку. В акции участвовали почти две тысячи человек.
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Всего два процента омичей написали «Тотальный диктант» на пятерку. В акции участвовали почти две тысячи человек.