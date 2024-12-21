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Народный артист СССР Валерий Яковлев умер в возрасте 85 лет

Народный артист СССР Валерий Яковлев умер в возрасте 85 лет

t.me/Олег Николаев | Чувашия В возрасте 85 лет умер народный артист СССР, художественный руководитель Чувашского драматического театра Валерий Яковлев, сообщил в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

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