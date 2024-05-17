Системы ПВО перехватили и уничтожили 102 вражеских дрона над территорией России

Минувшей ночью ВСУ устроили массированную атаку на гражданскую инфраструктуру.Русские системы ПВО и Черноморский флот за минувшую ночь уничтожили более ста украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров, предпринимавших попытки атаковать территории наших регионов.