Русская весна

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«Гвоздики» 132-й бригады наносят удары по позициям ВСУ (ВИДЕО)

«Гвоздики» 132-й бригады наносят удары по позициям ВСУ (ВИДЕО)

122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» наносят удары по позициям ВСУ.  Экипажи из 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее 3 бригада НМ ДНР) сокрушают украинские позиции, находясь в тесном взаимодействии с операторами беспилотников.

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