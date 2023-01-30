«Гвоздики» 132-й бригады наносят удары по позициям ВСУ (ВИДЕО)

122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» наносят удары по позициям ВСУ. Экипажи из 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее 3 бригада НМ ДНР) сокрушают украинские позиции, находясь в тесном взаимодействии с операторами беспилотников.
122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» наносят удары по позициям ВСУ. Экипажи из 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее 3 бригада НМ ДНР) сокрушают украинские позиции, находясь в тесном взаимодействии с операторами беспилотников.
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