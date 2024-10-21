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Царьград

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В Politico узнали, как Трамп может проиграть и всё равно стать президентом США

В Politico узнали, как Трамп может проиграть и всё равно стать президентом США

Трамп может стать президентом США, несмотря на своё поражение на выборахВ следующем месяце в США пройдут выборы президента, которым станет или Камала Харрис, или Дональд Трамп.

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