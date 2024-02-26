Соперница Трампа Хейли лишилась финансирования после поражения на праймериз

Организация «Американцы за процветание» (AFP Action) прекратила финансирование предвыборной кампании соперницы экс-президента США Дональда Трампа на выдвижение от Республиканской партии Никки Хейли после ее поражения на праймериз в Южной Каролине.
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