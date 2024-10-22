ВС РФ подняли флаг Северной Корея. Что произошло?

Солдаты группировки «Центр» Вооруженных Сил Российской Федерации предприняли попытку запугать противника, установив флаг Северной Кореи на высоте террикона рядом с российским триколором, сообщает военный корреспондент Александр Коц.
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