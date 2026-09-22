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Царьград

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Екатерина Зиновьева анонсировала создание центра в Красногорске

Екатерина Зиновьева анонсировала создание центра в Красногорске

В Красногорске создадут научно-производственный центр Литекс площадью 30 тыс. кв. м, сообщил министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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