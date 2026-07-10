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«Нас называли непатриотами. Я своим воспитанникам рекомендую играть за Россию». Тренер героев драфта НХЛ

«Нас называли непатриотами. Я своим воспитанникам рекомендую играть за Россию». Тренер героев драфта НХЛ

Интервью с Александром Антроповым.Драфт НХЛ-2026 обернулся выбором 25 россиян. Четверо, если считать обладателя американского гражданства Никиту Клепова, ушли в первом раунде.

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