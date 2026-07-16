Полумеры для галочки: почему новый миграционный закон не сработает и что с этим делать

Андрей Андрей

Надо уважать своё гражданство, как в тех же Штатах да и во Франции: отработал 15 лет на территории РФ с обязательной оплатой всех налогов во все фонды и бюджеты, получай гражданство. До этого и вида на жительство и разрешения на работу достаточно.