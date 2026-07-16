БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Полумеры для галочки: почему новый миграционный закон не сработает и что с этим делать

Полумеры для галочки: почему новый миграционный закон не сработает и что с этим делать

Госдума под давлением единоросов приняла в третьем чтении закон, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов из безвизовых стран и их семей.

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Комментарии
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Maxim
Рабочая виза, как во всём мире..
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3 н.
Андрей Андрей
Надо уважать своё гражданство, как в тех же Штатах да и во Франции: отработал 15 лет на территории РФ с обязательной оплатой всех налогов во все фонды и бюджеты, получай гражданство. До этого и вида на жительство и разрешения на работу достаточно.
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3 н.
T
Tigra07
А для чего ещё вся эта шваль лезла во власть?
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3 н.