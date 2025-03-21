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РЭО продлил набор на программу по ЭЗЦ в Плехановском университете

РЭО продлил набор на программу по ЭЗЦ в Плехановском университете

Набор на программу допобразования «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы» продлен до 14 апреля в Российском экономическом университете имени Г.

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