РЭО продлил набор на программу по ЭЗЦ в Плехановском университете

Набор на программу допобразования «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы» продлен до 14 апреля в Российском экономическом университете имени Г.
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