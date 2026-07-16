Следственный комитет: липчанка ответит в суде за осквернение символов

В Липецке завершено расследование дела осквернения символов воинской славы. Жительница города предстанет перед судом за нанесение нацистской символики на баннер с памятником "Родина-мать зовет!" и Георгиевской лентой 28 апреля 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии