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Царьград

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Следственный комитет: липчанка ответит в суде за осквернение символов

Следственный комитет: липчанка ответит в суде за осквернение символов

В Липецке завершено расследование дела осквернения символов воинской славы. Жительница города предстанет перед судом за нанесение нацистской символики на баннер с памятником "Родина-мать зовет!" и Георгиевской лентой 28 апреля 2025 года.

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