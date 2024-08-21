"Показали, какие мы идиоты": военнопленный ВСУ - об атаке на Курскую область

Военнослужащий ВСУ Денис Попов сдался в плен российским войскам в приграничье Курской области. Во время беседы он заявил, что изначально не хотел вступать в украинскую армию и бегал от мобилизации, пока его не поймали.
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