Депутат из Петербурга предложил возродить систему начисления оценок за поведение в школах

С инициативой Михаил Ветров обратился к Сергею Кравцову Депутат муниципального образования Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров считает нужным возродить в школах систему начисления оценок за поведение.
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