Прохор Шаляпин призвал защищать мужчин

Прохор Шаляпин, известный российский певец, откровенно рассказал о своих страхах перед браком. В интервью, представленном порталом «Леди Mail», артист поделился: его беспокоит недостаточная защита прав мужчин в брачных союзах, из-за чего он испытывает опасения перед женитьбой.
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