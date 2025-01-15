Прохор Шаляпин призвал защищать мужчин

Прохор Шаляпин, известный российский певец, откровенно рассказал о своих страхах перед браком. В интервью, представленном порталом «Леди Mail», артист поделился: его беспокоит недостаточная защита прав мужчин в брачных союзах, из-за чего он испытывает опасения перед женитьбой.