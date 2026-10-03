Молодёжная «Рязань-ВДВ» победила МХК «Белгород» в РХЛ

Молодёжный состав «Рязани-ВДВ» одержал победу в стартовом матче Российской хоккейной лиги со счётом 4:3, отличились Кирилл Абашкин, Евгений Скачков и Ратмир Аубакиров.
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