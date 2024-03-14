Экономист Тарасова: общение с коллекторами может принести должникам пользу

Взаимодействие с коллекторами в некоторых случаях становится выгодным для должников. Так, взыскатели могут предложить оплату долга по сниженной ставке, сообщила экономист Ольга Тарасова сайту «Подмосковье сегодня».
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