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Рязанские новости

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В Рязанской области на неделе теплая и переменчивая погода

В Рязанской области на неделе теплая и переменчивая погода

На предстоящей неделе в Рязанской области дневная температура будет колебаться от +14 до +18 градусов, а вероятность осадков наиболее высока в понедельник и вторник.

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