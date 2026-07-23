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Владельца крупной российской сети АЗС решили обанкротить

Владельца крупной российской сети АЗС решили обанкротить

Компания «Евротранс», владеющая крупной сетью АЗС «Трасса», может столкнуться с угрозой банкротства. О намерении обратиться в арбитражный суд с соответствующим иском объявил на «Федресурсе» банк «Россия».

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