Израиль усиливает защиту выборов: встреча президента, ЦИК и IT-гигантов

В преддверии выборов в Кнессет 26-го созыва, которые назначены на 27 октября 2026 года, в резиденции президента Израиля состоялась встреча, объединившая президента Ицхака Герцога, председателя Центральной избирательной комиссии судью Ноама Сольберга, а также представителей ведущих мировых технологических компаний — TikTok, Meta, Google и Microsoft .
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