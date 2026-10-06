Израиль усиливает защиту выборов: встреча президента, ЦИК и IT-гигантов

В преддверии выборов в Кнессет 26-го созыва, которые назначены на 27 октября 2026 года, в резиденции президента Израиля состоялась встреча, объединившая президента Ицхака Герцога, председателя Центральной избирательной комиссии судью Ноама Сольберга, а также представителей ведущих мировых технологических компаний — TikTok, Meta, Google и Microsoft .