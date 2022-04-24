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Финляндия временно отключила поставку электроэнерги из России запуская АЭС«Олкилуото» и снизит объем импорта с 24 апреля на треть

Финляндия временно полностью остановила импорт электроэнергии из России из-за проведения пусконаладочных испытаний 3-го энергоблока  Атомной электростанции «Олкилуото-3».

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