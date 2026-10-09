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ДумаТВ

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Песков назвал последние заявления Зеленского признаком нежелания переговоров

Песков назвал последние заявления Зеленского признаком нежелания переговоров

Конфронтационные заявления Зеленского указывают на нежелание Киева выходить на мирные траектории, заявил Дмитрий Песков.

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