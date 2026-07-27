Вышел обновленный седан BYD Seal 06: он развивает до 326 сил и стоит от 1,3 млн рублей в Китае

Новый BYD Seal 06 2027 года, судя по официальным фотографиям, практически не изменился внешне. В рамках последней модернизации китайская компания сосредоточила усилия на улучшении технических характеристик и технологического оснащения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии