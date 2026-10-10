Киевские власти вводят в заблуждение иностранных граждан, привлекая их в свои вооруженные структуры, однако в дальнейшем с теми, кто приехал воевать, они не считаются.
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