Новости спорта Воспитанники спортивного клуба «ФАВОРИТ» отправились на традиционные учебно-тренировочные сборы в составе сборной Волгоградской области по СБЕ ММА в п.
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Новости спорта Воспитанники спортивного клуба «ФАВОРИТ» отправились на традиционные учебно-тренировочные сборы в составе сборной Волгоградской области по СБЕ ММА в п.