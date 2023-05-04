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Пригожин в жесткой форме обвинил околовоенных чиновников в гибели бойцов ЧВК «Вагнер» из-за «снарядного голода»

Пригожин в жесткой форме обвинил околовоенных чиновников в гибели бойцов ЧВК «Вагнер» из-за «снарядного голода»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал суточные потери среди бойцов подразделения и в жесткой форме обратился к околовоенным чиновникам, которые не дают боеприпасы «оркестру».

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