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Глава МИД Франции призвала пересмотреть назначение американки на пост в ЕК

Глава МИД Франции призвала пересмотреть назначение американки на пост в ЕК

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала европейские власти пересмотреть решение о назначении гражданки США на ключевой пост в Еврокомиссии (ЕК).

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Это заявление лягушатницы из разряда таких заляпух - А СМОЖЕТ ЛИ СЛОН СЪЕСТЬ ТРИ ТОННЫ СЕНА? СМОЖЕТ, НО КТО ЕМУ СТОЛЬКО ДАСТ! И здесь примерно так, ляпнула эта мадама то, что на хер в ЕК америкосовка не нужна, все сразу же восхитились её ляпом, но тут из Вашингтонского обкома прозвонил первый секретарь Жора Байдин и все ляпы лягушатницы куда то испарились. Опять же вспоминаем &quot;Место встречи...&quot; Говорухина, что там сказал Горбатый Шарапову, когда тот вякнул не в тему? А сказал он примерно следующее - А ТЕБЯ МУСОР НИ КТО НЕ СПРАШИВАЕТ!
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