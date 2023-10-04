Страна и люди
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Страна и люди

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Кадыров вступился за призвавшую устроить ядерный взрыв над Сибирью Симоньян

Кадыров вступился за призвавшую устроить ядерный взрыв над Сибирью Симоньян

Главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян является настоящим патриотом и отстаивает национальные интересы страны, заявил 4 октября глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале, комментируя реакцию на идею журналистки о возможном ядерном взрыве в атмосфере над Сибирью на высоте 100 км.

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