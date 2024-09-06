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«Все зависит от воли американцев» Украина хочет наносить удары по России любым западным оружием. Почему США против этого?

«Все зависит от воли американцев» Украина хочет наносить удары по России любым западным оружием. Почему США против этого?

Вскоре после того как Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели несколько крупных поражений под Покровском, президент Владимир Зеленский вновь призвал западных партнеров снять любые ограничения для ударов их вооружениями по территории России.

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Комментарии
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Роберт Жуков
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10 час.
Роберт Жуков
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10 час.
Роберт Жуков
Бог дан. Тем, кто без пальцев, рук, ног..... Аминь.))
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10 час.

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