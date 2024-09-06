Вскоре после того как Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели несколько крупных поражений под Покровском, президент Владимир Зеленский вновь призвал западных партнеров снять любые ограничения для ударов их вооружениями по территории России.
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