Российские музеи подготовили насыщенную программу на январские праздники — Минкультуры России

Федеральные музеи проведут семейные и детские мероприятия, мастер-классы по изготовлению старинных новогодних игрушек, рождественские балы, этнографические экскурсии и тематические экскурсии со сказочными персонажами, сообщается на сайте Минкультуры России.
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