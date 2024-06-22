Власти Алтайского края направят 13,5 млрд рублей в сферу ЖКХ в 2024 году

По словам губернатора Виктора Томенко, деньги пойдут на строительство, реконструкцию и ремонты коммунальных сетей и других объектов Власти Алтайского края в 2024 году запланировали вложить около 13,5 млрд рублей в сферу ЖКХ.
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